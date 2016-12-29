Kusura bakmayın, biz bunu yutmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler terör örgütlerine her türlü silah yardımını yaparsanız, sonra bunu bir kılıfa koyarak 'Hayır biz silah göndermiyoruz, mühimmat gönderiyoruz' derseniz, kusura bakmayın biz bunu yutmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ödül töreninde konuşuyor.



Erdoğan, "Türkiye olarak uzun süredir Batılı ülkelere, 'terör örgütleri arasında ayrım yapmamaları, bu konuda ilkeli tutarlı davranmaları' çağrısında bulunuyoruz. Buna karşılık Amerika başta olmak üzere kimi ülkeler kendilerince çeşitli bahaneler ileri sürüp harf oyunlarıyla göz boyayarak bölgemizde masumları katleden örgütlere aleni destek verme yoluna gidiyor. Bunları da dile getirdiğimiz zaman beyefendiler rahatsız oluyor." ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN: BİZ BUNU YUTMAYIZ (VİDEO)



"Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırları boyunca yaşarken hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken, NATO adeta olayın tamamen dışında tutuldu." diyen Erdoğan, "Bugün de El Bab operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz. Sözüm ona DEAŞ'a karşı mücadele için kurulan koalisyon bugün DEAŞ'a en büyük zayiatı verdiren, örgütün belini kıran El Bab harekatına hiçbir katkı sunmuyor." şeklinde konuştu.



"KUSURA BAKMAYIN BİZ BUNU YUTMAYIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı ülkelerin terör örgütlerine yaptığı yardımlarla ilgili olarak da "Sizler terör örgütlerine kalkar bu bölgede her türlü silah yardımını yaparsanız, ondan sonra bunu bir kılıfa koyarak 'Hayır biz silah göndermiyoruz, mühimmat gönderiyoruz' derseniz, kusura bakmayın biz bunu yutmayız." dedi.



Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz NATO'da sizinle beraberiz, NATO'da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bize değil, bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Yoksa NATO'daki ortağınız sizin bu bölücü terör örgütleri midir? Nasıl oluyor da siz, bu bölücü terör örgütleri olarak kabul ettiğiniz bu örgütlere bu tür destekleri veriyorsunuz? Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunu yutmamız mümkün değil. Eğer biz NATO ittifakı içinde berabersek, eğer biz stratejik, model ortaksak, o zaman siz bizim yanımızda yer alacaksınız. Bölücü terör örgütünün yanında yer almayacaksınız."



"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞ TUTANLAR DA KANA VE GÖZYAŞINA BOĞULMAYA HAZIR OLMALIDIR"



"Terör örgütleri eninde sonunda, mutlaka kendilerini besleyen ülkelere de saldıracaklardır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Nitekim bunun emareleri zaman zaman ortaya çıkıyor. Yılanla yatağa giren, ısırılıp zehirlenmeyi göze almalıdır. Terör örgütleriyle iş tutanlar da kana ve gözyaşına boğulmaya hazır olmalıdır. Türkiye'de patlayan bombaları film sahnesi gibi seyredip, bunların müsebbibi olan örgütlere kol kanat germeyi sürdürenleri, yarın aynı akıbetin beklediğini anlamak için müneccim olmaya gerek yok." şeklinde konuştu.