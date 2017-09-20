Kuşatma, baskı ve diktelere boyun eğmeyi reddettik

Katar Emiri Al Sani, BM Genel Kurulu'nda "Kuşatma, baskı ve diktelere boyun eğmeyi reddettik. Bununla birlikte diyaloğa açık olduk." dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin ve halkının, komşuları tarafından 5 Haziran'dan beri uygulanan haksız ambargo altında olduğunu belirterek, "Buradan karşılıklı egemenlik haklarımıza saygı göstererek ön koşulsuz diyalog çağrımızı yineliyorum." dedi.



Al Sani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesine uygulanan ambargoyu eleştirdi.



Katar'ın, BM şartının da gereği olarak hem bölgesinde hem de tüm dünyada barış ve güvenlik için çalıştığını belirten Al Sani, ülkeler arasındaki sorunların diyalog ve barışçı şekilde çözülmesinden yana olduklarını söyledi.



Son dönemde baskı altındaki halkların kendilerini yalnız hissettiğini ifade eden Al Sani, "Son günlerde baskı ve zulüm altındaki insanların kaderleriyle tek başlarına yüzleşmek durumunda kaldıkları yönünde bir his yayılıyor. Sanki uluslararası arenada 'orman kanunları' geçerliymiş gibi. Uluslararası hukuku ve anlaşmaları uygulayacak bir sistemin yokluğunda tehdit altındaki ülkeler kendi ittifakları ve imkanlarıyla ayakta durmaya çalışıyorlar." diye konuştu.



Al Sani, ülkesine uygulanan blokeyi de gündeme getirerek, "Ülkem ve halkım, komşularımızın 5 Haziran'dan beri uyguladığı haksız ambargo altındayken karşınızdayım. Bu ambargo, aile bağları dahil hayatın tüm katmanlarını etkiliyor. Katar, ekonomi ve kalkınmasını söz konusu ülkelerin kontrolü altında olmayan hava ve deniz rotaları üzerinden devam ettiriyor. Katar'a uygulanan ambargo önceden bilgi verilmeden aniden uygulandığı için Katarlılar bunu ihanet olarak görmektedir." değerlendirmesinden bulundu.



"BU AMBARGO TERÖRİZM DEĞİL Mİ?"



Bu kampanyayı düzenleyenlerin Katar'ın "hemen diz çökeceğini" sandıklarını anlatan Al Sani, yalan haberleri siber saldırı ile yaydıklarını belirtti.



Bu ambargoyu uygulayan ülkelerin, bir ülkenin siyasetine müdahale etmek için ilaç, gıda gibi temel ihtiyaçları istismar ettiklerini kaydeden Al Sani, "Bu uygulama terörizmin bir tanımı değil mi?" diye sordu.



Ambargocu ülkelerin ellerindeki finansal araçlarla bu ambargoya diğer ülkelerin de katılması için şantaj ve baskı yaptıklarını da ifade eden Al Sani, ambargonun gerekçesi olarak gösterdikleri iddiaları doğrulayacak hiçbir geçerli delil ortaya koyamadıklarını vurguladı.



Tüm baskılara direndiklerini söyleyen Al Sani, "Kuşatma, baskı ve diktelere boyun eğmeyi reddettik. Bununla birlikte diyaloğa açık olduk. Farklılıklarımızı müzakereler yoluyla çözmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Buradan karşılıklı egemenlik haklarımıza saygı göstererek ön koşulsuz diyalog çağrımızı yineliyorum." ifadelerini kullandı.



Al Sani, Katar'ın egemenliğine saygı gösteren ve bu kriz döneminde Katar halkına destek olan "dost ve kardeş ülkelere" de teşekkür etti.