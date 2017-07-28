Kuşatma altında kan ayrıştırma cihazı ürettiler

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin askeri kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinde, kanı bileşenlerine ayıran cihaz üreten sağlık çalışanları, projelerine destek bekliyor.

Esed rejimi, 5 yıldır askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta bölgesine, başta tıbbi malzemeler olmak üzere, insani yardım girişlerine izin vermiyor.



Doğu Guta'da imkansızlıklara rağmen görevlerini sürdüren sağlık personelleri, ihtiyaçları karşılamak için alternatif çözümler buluyor.



Son olarak, bölgede kanı bileşenlerinden ayıran santrifüj cihazı üretildi.



Bölgedeki Müessesetu'ş-Şifa (Şifa Kurumu) laboratuvar bölümü başkanı Halit Ebu Velit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Santrifüj cihazı, kanı deney tüpleri içerisinde yüksek hızla döndürerek ayrışmasını sağlayan bir laboratuvar aletidir. Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde kişisel çabalar ve şahsi imkanlarla çalışıyoruz. Abluka altındaki Guta'da bu cihazlar ithal edilemiyor. Eskileri de zamanla bozuluyor." dedi.



Ebu Velit, "Başlarda pek çok benzer örnekler üretsek de cihazın yüksek hassasiyeti yüzünden bekleneni elde edemedik. Teknik hataları ve sorunları aşarak ideal ürünü elde ettik. Elde ettiğimiz son örneği orijinali ile karşılaştırdıktan sonra aynı kalite ve yeterliliğe sahip olduklarını gördük. Orijinaliyle aynı işlevlere sahip olan yerli ürünümüz ithal edilen ürününe alternatif oldu." diye konuştu.



İstanbul merkezli Şam Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneğinin destek verdiği kurumun laboratuvar bölüm başkanı Ebu Velit, cihazın nasıl çalıştığına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:



"Bu cihazda dönen kısımda özel bir disk bulunuyor. Bu cihazın dönme hızı daha yüksek. Diskin üzerine deney tüpünü yerleştirdikten sonra disk kapağını kapatıyoruz. Dolaysıyla bu iki cihazda kan hücrelerini, kanın sıvı kısmı plazmadan ayırmayı başarıyoruz. Üstte plazma olmak üzere iki ana kısma ayrılıyor. Deneylerde ise üstte oluşan plazma sıvısı kullanılıyor."



Ebu Velit, destek çağrısı yaparak, "Projemize sahip çıkacak ve üretimimize katkı sağlayacak desteği bekliyoruz. Böylelikle ücretsiz olarak da sağlık merkezlerine ürünlerimizi dağıtacağız. Projemize 3 bin 500 dolar bir bütçe ile başladık. Şu ana kadar 20 cihaz üretmeyi başardık. Destek alırsak seri üretime geçip sağlık merkezlerinin ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayacağız." ifadelerini kaydetti.