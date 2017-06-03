Kuş gribi yeniden ortaya çıktı

Nijerya'da son olarak 2008 yılında görülen kuş gribine yeniden rastlandığı bildirildi.

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, başkent Abuja'da ve ülkede yedi eyalette H5N8 virüsünün yol açtığı kuş gribi vakalarına rastlandığını açıkladı.



Kuş gribinin önlemek için herhangi bir aşının olmadığına işaret edilirken, bölgede bir salgının patlak vermemesi için başta karantina olmak üzere çeşitli önlemlerin alındığı belirtildi.



Nijerya'nın 26 eyaletinde 2008 yılında kuş gribi salgını 800 çiftlik ile 123 bölgeyi etkilemişti.