Kurutulmuş bamya 'altın' kadar değerli

Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kurutulmuş çiçek bamyanın toptan 110 lira olan kilogram fiyatı, tüketiciye ulaşana kadar 150 lirayı buluyor.

Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kurutulmuş çiçek bamyanın toptan 110 lira olan kilogram fiyatı, tüketiciye ulaşana kadar 150 lirayı buluyor.



Hasadı haziran ayında başlayan ve ekim ayına kadar süren sarı renkli, küçük meyveli çiçek bamyası, genellikle kurutularak değerlendiriliyor.



Türkiye'nin önemli bamya üretim merkezlerinden Amasya'nın Taşova ilçesinde kurulan pazarda üreticiler, kuruttukları bamyayı 110 liradan toptancılara satıyor.



Toptancılar da ürünü Türkiye geneline pazarlıyor. Bamyanın kilogram fiyatı market ve manavlarda 150 liraya kadar çıkıyor.



Taşova Ziraat Odası Hasan Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplama, ipe dizme ve kurutma gibi zor ve zahmetli süreçlerden geçtiği için bamyanın kilogram fiyatının 110 lirayı bulduğunu söyledi.



Taşova ilçesinde yılda ortalama 250 ton bamya üretildiğini, bunun da Türkiye'nin bamya ihtiyacının yüzde 30'u olduğuna dikkati çeken Dikmen, "Türkiye'de ürünün fiyatını Taşova'da kurulan bamya pazarı belirliyor. İlçemizin en az 30 köyünde çok kaliteli ve lezzetli çiçek bamyası yetişiyor. Bamya üretimi gerçekten zor ve meşakkatli bir iş. Üreticimiz çok büyük emekler veriyor." diye konuştu.



"KÖYLÜ ÇOK ZOR ŞARTLARDA BAMYAYI ÜRETİYOR"



Bamya üreticisi ve toptancısı Ömer Hancı ise sezon başında kilogram fiyatı 85 liradan açılan bamyanın bugünlerde toptan 110 liraya alıcı bulduğunu dile getirdi.



Yaş olarak toplanan 6 kilogram bamyadan 1 kilogram kuru bamya elde edildiğine işaret eden Hancı, "Bu yıl çiçek bamyasında oluşan hastalık, verimin yarı yarıya düşmesine neden oldu. Bu yüzden fiyatımız 110 lira civarında. Kurutulmuş bamyanın dayanma süresi yaklaşık 2 yıldır. Bu yüzden üreticimiz kuruttuğu bamyayı istediği zaman satabiliyor." ifadelerini kullandı.



Hancı, bamya fiyatının normal olduğunu düşündüğünü, üreticinin bu parayı hak ettiğini anlatarak, "Çünkü bamya üzerinde çokça el emeği, göz nuru ve alın teri olan bir üründür. Köylü çok zor şartlarda bamyayı üretiyor. O yüzden bu fiyatlar normal fiyatlardır. 100 gram bamyadan bir yemek oluyor, 100 gram çiçek bamyası marketlerde 15 liradan satılıyor." dedi.