Kurumuş ağaç dallarından hediyelik eşya

Kastamonu'da çiftçilikle uğraşan Mustafa Kızılkaya, doğadan topladığı kurumuş ağaç dallarını internetten öğrendiği yöntemle hediyelik eşyalara dönüştürüyor.

Alpı köyünde çiftçilikle uğraşan 36 yaşındaki Mustafa Kızılkaya, internetten öğrendiği yöntemle ahşaptan çeşitli ürünler yapmak amacıyla evinin alt katına küçük bir atölye kurdu. Hurda malzemelerden ağaç tornası ve diğer aletleri üreten Kızılkaya, doğadan topladığı kuru ağaç dallarından masa ve sandalye gibi dekoratif hediyelik eşyalar yapıyor.



Kızılkaya, yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana ahşap ürünlere ilgisi olduğunu, geçmişte bir süre de marangozun yanında çalıştığını söyledi.



Yaklaşık bir yıl önce internette gezinirken farklı bir masa yapımı gördüğünü, ilgisini çekince nasıl yapıldığını araştırdığını anlatan Kızılkaya, "Yapılışını detaylı olarak internetten izledim. Bir yapıştırıcı ve dolgu malzemesi temin edip bahçemde bulunan meyve ağacının kurumuş dallarından ilk sehpamı yaptım." dedi.



Daha sonra internetten farklı dekoratif ve hediyelik ürünleri araştırdığını dile getiren Kızılkaya, "Zamanla işlerimi hızlandırarak yaptığım ürünleri satmaya başladım. İnternette gördüğüm masa, benim için geçim kaynağına dönüştü. Ahşaptan hediyelik eşya yapımı zor bir iştir. Küçük bir sehpayı bir haftada ancak yapabiliyorum. İleride seri üretime geçmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı.