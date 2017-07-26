Kurullarda görev alacak hükümet üyeleri belirlendi

Kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak hükümet üyelerine ilişkin Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun, kanun hükmünde kararname, Bakanlar Kurulu kararları ve genelgelerle teşkil edilmiş kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak hükümet üyeleri belirlendi.



Konuya ilişkin Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Genelgeye göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlık edeceği Yüksek Planlama Kurulunda, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan üye olarak bulunacak. Yıldırım'ın bulunmadığı toplantılarda Kurula, Şimşek başkanlık edecek.



Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanacak Özelleştirme Yüksek Kurulunun üyeleri de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Maliye Bakanı Ağbal ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan olarak belirlendi.



Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulunda başkanlık görevini Başbakan Yıldırım yapacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Ağbal ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de üye olarak bulunacak.



Başbakan Yıldırım'ın başkanlık edeceği Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunda, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kalkınma Bakanı Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Ağbal, Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kurul üyesi olarak görev yapacak. Başbakan Yıldırım'ın bulunmadığı toplantılarda Kurula, Akdağ başkanlık edecek.



Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yıldırım başkanlığında toplantılarını gerçekleştirecek. Kurulun üyeleri Başbakan Yardımcısı Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, İçişleri Bakanı Soylu, Kalkınma Bakanı Elvan, Maliye Bakanı Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'dan oluşacak. Başbakan Yıldırım'ın bulunmadığı toplantılarda Kurula, Akdağ başkanlık edecek.



EKK'YA BAŞBAKAN YILDIRIM BAŞKANLIK EDECEK



Başbakan Yıldırım'ın başkanlık edeceği Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK), Başbakan Yardımcısı Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Elvan ve Maliye Bakanı Ağbal üye olarak görev yapacak. Yıldırım'ın bulunmadığı toplantılarda Kurula, Şimşek başkanlık edecek.



Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanacak. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Elvan, Maliye Bakanı Ağbal üye olarak Kurulda yer alacak. Yıldırım'ın bulunmadığı toplantılarda Kurula, Şimşek başkanlık edecek.



Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kuruluna, Başbakan Yıldırım başkanlık edecek. Kurulda üye olarak Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ile Milli Eğitim Bakanı Yılmaz bulunacak. Yıldırım'ın bulunmadığı toplantılarda Kurula, Işık başkanlık edecek.



Başbakan Yıldırım'ın başkanlık edeceği Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunda, Başbakan Yardımcısı Akdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, İçişleri Bakanı Soylu, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Demircan üye olarak görev yapacak. Yıldırım'ın bulunmadığı toplantılarda Kurula, Akdağ başkanlık edecek.



Başbakan Yıldırım'ın başkanlık edeceği Reformların Koordinasyonu ve Yatırımların İzlenmesi Kurulunda, Başbakan Yardımcısı Işık, Adalet Bakanı Gül, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Zeybekçi, İçişleri Bakanı Soylu, Kalkınma Bakanı Elvan ve Maliye Bakanı Ağbal üye olarak Kurulda yer alacak. Yıldırım'ın bulunmadığı toplantılarda Kurula, Işık başkanlık edecek.