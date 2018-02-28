Kuru yük gemisinde patlama yaşandı Ölü ve yaralı var

Sinop açıklarında demirli kuru yük gemisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sinop'un yaklaşık 15 mil açığında demirli bulunan kuru yük gemisinin kazan dairesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Deniz polisi botuyla gemiden alınan yaralı, Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA