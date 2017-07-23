Kurtulmuş'un katıldığı programda protokol kavgası çıktı

Ordu'da düzenlenen "911. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali"nin son günü, güreş müsabakalarıyla devam etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi koordinesinde Perşembe Yaylası'nda organize edilen festivalin güreşlerin yapıldığı son gün etkinliğine, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı.



Festival alanına gelen Bakan Kurtulmuş, burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı ile bir süre sohbet etti.



Bu sırada, protokolde kendisine yer verilmediğini gerekçe gösteren İl Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz arasında tartışma yaşandı.



Olayın büyümesi ve çıkan arbede üzerine Bakan Kurtulmuş, alandan ayrıldı.



Güvenlik güçleri ve vatandaşların araya girmesiyle İl Emniyet Müdürü Çelik de alandan uzaklaştırıldı.