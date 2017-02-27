Kurtulmuş: Birileri hükümetle TSK'nın uyumlu çalışmasından rahatsız

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Hürriyet gazetesinin manşeti ile ilgili olarak, "Öyle anlaşılıyor ki birileri Türkiye'de sivil siyasi iradeyle, hükümetle Türk Silahlı Kuvvetlerinin uyumlu bir şekilde çalışmasından rahatsızlık duyuyor." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürriyet gazetesinin manşeti ile ilgili olarak, "Öyle anlaşılıyor ki birileri Türkiye'de sivil siyasi iradeyle, hükümetle Türk Silahlı Kuvvetlerinin uyumlu bir şekilde çalışmasından rahatsızlık duyuyor. Birileri 15 Temmuz'daki o felaketten sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin itibarını yerle bir eden o 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeniden itibar kazanarak, yeniden halkla bütünleşme sürecine girerek operasyonlar yapmasından, bu operasyonlarda da başarılı olmasından öyle anlaşılıyor ki birileri rahatsızlık duyuyor." ifadelerini kulandı.

"TSK, SİYASETİN İÇERİSİNE ASLA GİRMEYECEKTİR"



Kurtulmuş "Suyun altından çok sular geçti, köprünün altından çok sular aktı. Türkiye'de bundan sonra sivil irade, yani hükümet, milletin vermiş olduğu yetkiye dayanarak işinin başındadır." diyerek, "Millet, milli iradenin yegane koruyucusu, yegane kollayıcısıdır. 15 Temmuz'da da bunu göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri de hükümetin, sivil iradenin, milletin görev vermiş olduğu, yetkilendirmiş olduğu iradenin emrinde görevlerini yapan Türkiye'nin önemli kuruluşlarından birisidir. Siyasetin içerisine asla girmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimsenin de siyasetin içine sokmaya gücü yetmez." şeklinde konuştu.

IKBY BAYRAĞININ GÖNDERE ÇEKİLMESİ KONUSU



IKBY Başkanı Barzani'nin ziyareti sırasında IKBY bayrağının göndere çekilmesi ile ilgili olarak da Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"İlk kez çekilmiyor. Sayın Barzani, Türkiye'ye her geldiğinde bu diplomatik uygulama yapılmıştır. Hem Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bayrağı hem Irak bayrağı hem de Türk bayrağı, üç bayrak asılmıştır. Dolayısıyla önceki uygulamalarda da böyle olmuştur. Daha önceki ziyaretlerde de aynı uygulama olmuştur, bu uygulama diplomatik teamüllere uygundur."

AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANI KURZ'UN AÇIKLAMALARI



Avusturya Dışişleri ve Enformasyon Bakanı Kurz'un açıklamalarını da değerlendiren Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Cumhurbaşkanını, yeni hükümet sistemi modeli içerisindeki hükümet başını seçebilecekleri bir referandumun, ne yönde oy kullanacaklarsa kullansınlar, orada yaşayan Türk vatandaşlarına açık olması demokrasinin bir gereğidir. Buna mani olmak ya da buna mani olmaya ilişkin söz söylemek demokrasiyi eksik, yanlış anlamaktır." dedi.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ HAKKINI EGE DENİZİ'NDE KORUYABİLECEK GÜCE SAHİPTİR"



Kurtulmuş, Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kardak kayalıklarına ilişkin açıklamasına dair ise, "Türkiye, Ege'deki haklarını bilmektedir. Ege'de hiçbir oldu-bittiye şimdiye kadar müsaade etmediği gibi bundan sonra da etmeyecektir. Kardak kayalıklarının Türkiye için sembolik bir değeri, anlamı vardır. Kardak kayalıklarındaki bu sembolik anlama bağlı olarak Türkiye her türlü hakkını, hukukunu Ege Denizi'nde koruyabilecek güce de kudrete de imkana da stratejiye de sahiptir." ifadelerini kullandı.