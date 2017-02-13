Kurtulmuş'tan çiftçilere müjde

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Çiftçi kardeşlerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yeniden yapılandırılacak, yani ötelenecektir." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu Toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Belki bir müjde mahiyetinde verebileceğimiz husus ise çiftçi kardeşlerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yeniden yapılandırılacak, yani ötelenecektir." ifadelerini kullandı.



"MEMBİÇ VE RAKKA'NIN TEMİZLENMESİ KONUSUNDA ADIM ATILABİLİR"



Kurtulmuş, Rakka'nın temizlenmesi konusuna ilişkin, "Bundan sonra Türkiye, eğer uluslararası koalisyonla belli bir mutabakat oluşursa, şartlar o şekilde hareket edilmesine imkan verecek bir şekilde gelişirse, hem Membiç'in temizlenmesi hem de özellikle Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir." dedi.



Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Rakka, IŞİD'in merkezidir, Rakka'yı kurtarırken, kurtarma operasyonunda 'Biz, orayı IŞİD'den temizleyeceğiz ama yerine YPG'yi PYD'yi koyacağız' derseniz, bu Türkiye için birinci derecede güvenlik tehdidi, güvenlik riski oluşturur. Dolayısıyla Türkiye, hem Rakka'dan IŞİD'in temizlenmesi hem bu süreç içinde bahaneyle bir şekilde oraya PYD-YPG unsurlarının yerleştirilmemesi için uluslararası camiayla varılacak bir anlaşma çerçevesinde ileri bir adım atabilir. Bunları, önümüzdeki günlerin oluşan, olgunlaşan şartlar belirleyecektir."