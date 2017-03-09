Kurtulmuş'tan arı yetiştiricilerine müjde

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, arılı kovan desteklemelerinin 15 gün içerisinde ödeneceği müjdesini verdi.

Başbakan Yardımcılığı makamından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.



Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden olan Ordu'daki arı yetiştiricileri, yaşadıkları sorunlar hakkında Kurtulmuş'a bilgi verdi.



Numan Kurtulmuş da 2016 yılı arılı kovan desteklemelerinin 15 gün içerisinde ödeneceğini bildirdi.



ANA ARI DESTEKLEMESİ KAPSAMA ALINDI



Ordu'daki 2 bin 449 arıcının 556 bin 473 arılı kovanına toplam 5 milyon 564 bin lira destekleme yapılacağını belirten Kurtulmuş, diğer taraftan ana arı ve damızlık ana arı desteklemesinin de 2017 yılında destek kapsamına alındığını vurguladı.



Ballı bitkilerden korunganın teşvik kapsamına alınması sürecinin devam ettiğini ve yakın zamanda destek kapsamına alınmasına ilişkin prosedürün sonuçlandırılacağını aktaran Kurtulmuş, gezginci arıcılıktaki mazot desteği konusunda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, merdiven altı bal üretimiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde ciddi mücadele verildiğine işaret ederek, bu konudaki denetimlerin daha da arttırılacağını belirtti.