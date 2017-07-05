Kurtulmuş'tan Afrin açıklaması! Hazırlık yapıyoruz

Başbakan Yardımcısı, ''Bu, bizim bağımsızlığımızın korunması için meşru bir tedbir. Afrin'den füze atanlara karşı sessiz kalamayız'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Reuters haber ajansına önemli açıklamalarda bulundu.



Kurtulmuş, Suriye'nin kuzeybatısında Türk ordusunun gerçekleştirdiği hazırlıkların, Afrin bölgesindeki YPG tehdidine karşı alınan meşru tedbirler olduğunu dile getirdi.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ''Bu, bizim bağımsızlığımızın korunması için meşru bir tedbir. Afrin'den füze atanlara karşı sessiz kalamayız. Türkiye Kuzey Suriye'de kendisine tehdit oluşturacak bir YPG hareketliliği görürse buna misliyle mukabele eder.'' sözleriyle uyardı.



Türkiye'nin askeri önlemlerinin savaş ilanı olmadığının altını çizen Kurtulmuş, olası tehditlere karşı hazırlık yapıldığını belirtti.



ABD'nin YPG'ye silah vermesinin dostluk ilişkisine sığmadığını aktaran Kurtulmuş, ''Ortadoğu'da herhangi bir gruba silah verilip, geri alınması vaki değil. YPG'ye silah verilerek küçük ölçekli bir ordu oluşturuldu'' diyerek tepki gösterdi.