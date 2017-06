Kurtulmuş: Millete verdiğimiz sözlerden bir adım geri atmayacağız

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Millete karşı verdiğimiz sözlerden bir adım geri atmayacağız. Millete verdiğimiz sözleri yerine getirmek için kimden hangi salvo gelirse gelsin o salvoları bertaraf edeceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, partisinin Çanakkale İl Başkanlığınca Prof. Dr. Türkan Saylan Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah bayram namazı sırasında rahatsızlandığını hatırlattı.



Kendisiyle hemen namaz çıkışında telefonla görüştüğünü belirten Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımız sabah ufak bir rahatsızlık geçirdi. Ben hemen cami çıkışında kendisiyle telefonla konuştum. En ufak telaşlanacak bir durum yoktur." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda yoğun şekilde oruçlu olarak programlara katıldığını söyleyen Kurtulmuş, "Bir gün o şehirde, bir gün bu şehirde. Büyük bir yorgunlukla, yoğunlukla ramazanı geçirdi. Sahurlarda toplantılar yaptı. Sabahlara kadar toplantılar yaptı. Nihayetinde bir insan. Allah'a çok şükür, gönlünüzü rahat tutun." diye konuştu.



"MÜSLÜMAN DÜNYASI İÇ SAVAŞLARLA, ÇATIŞMALARLA BOĞUŞUYOR"



Ramazan ayının birlik, beraberlik, dirlik ve bu anlamda da hep beraber birlik olma şuurunun kuşanıldığı bir vakit olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"İbadetlerin tümüne baktığımızda zaten yüce Allah, hayatın içerisinde de bize birliği öğretiyor. 1 milyar 700 milyon Müslüman her senede bir ay, aynı ayda oruç tutuyor, aynı ayda oruçlarını açıyor, aynı iftar sofralarında, sahur sofralarında bir araya geliyor. Hem ülkemizin hem de her birisinden sorumlu olduğumuz yeryüzündeki Müslüman ümmetin durumunu da gözden geçirmemize vesile oluyor. Ta Fas'tan Endonezya'ya kadar dünyanın orta kuşağında yer alan en güzel zenginliklere sahip olan, yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip olan bir büyük millete, bir büyük ümmete sahibiz. Ama ne yazık ki gelin görün bu kadar zenginliklere rağmen 1 milyar 700 milyon Müslüman dünyası yoksulluklarla, eğitimsizliklerle, açlıkla, kıtlıkla, iç savaşlarla, çatışmalarla boğuşuyor. Allah'ın dinde kardeş kıldığı milletler ne yazık ki kendi iç çatışmalarıyla yüzlerce insanın öldüğü günleri ramazanda da geride bırakıyor. Bütün bunların hepsini gözden geçirmeye hep beraber yeniden şuurlarımızı yenilemeye ramazanda fırsat bulduğumuzu zannediyorum."



"ANADOLU TOPRAKLARININ GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK İHANET HAREKETİYDİ"



Kurtulmuş, 15 Temmuz'un yaklaştığını, hain darbe girişiminin hep birlikte hatırlanacağını belirterek, şunları dile getirdi:



"O gün yeniden şehitlerimizi yad edeceğiz. Gazilerimizi minnetle anacağız. 15 Temmuz, Anadolu topraklarının tarih boyunca gördüğü en büyük ihanet hareketiydi. O hainleri kenara aldık mı? Evet aldık. Kim aldı? Millet aldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle milletimizin cesaretiyle o süreci geride bıraktık. Sadece 3-5 tane FETÖ'cüden ibaret değildi o darbe. Arkasında kimler vardı kimler. Ne destekleri vardı? Her şeyi planladılar ama milletin cesaretini planlayamadılar. Allah'ın gücünü hesap edemediler. Allah milletin eliyle onları kenara çekti. Yetmedi, darbe teşebbüsünde başarısız olanlar bütün kuruluşlarıyla üstümüze gelerek ekonomik olarak Türkiye'de darbe yapmaya çalıştılar."



Kurtulmuş, Türkiye'nin, İslam dünyasının kalbi olan büyük coğrafyanın beyni ve bu büyük coğrafyanın bütün ülkelerinin, halklarının sorumluluklarını da üstünde taşıyan milletin Türk milleti olduğunu vurguladı.



"SENARYO AYNI SENARYODUR"



"Şu Gelibolu Yarımadası'nda tepelerdeki şehitlerimiz, Çanakkale'nin iki tarafında 250 bin şehit verdiğimiz o ecdadımız, dün hangi sorumlulukları omuzlarında taşıyorsa inanın ki biz de bugün aynı sorumlulukları üstümüzde taşıyoruz." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dün burada hiç tanımadığı 'Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela.' diyerek Akif'in tanımladığı dünyanın bütün emperyalist güçlerine karşı mücadele eden atalarımız birlik için vahdet için ümmetin mutluluğu için milletimizin istiklali ve istikbali için savaştı. Bugün de bizler aynı sorumlulukla karşı karşıyayız. Senaryo aynı senaryodur. Bir asır evvel toplarıyla, tanklarıyla, tüfekleriyle gelenler, bir asır sonra içeriden fitnelerle bizleri yok etmeye, ayaklarımıza çelme takmaya çalışıyorlar. Biz nasıl bunu biliyor bu şuurla ramazan dolayısıyla bir kez daha bunu konuşuyorsak diğerleri de bunu biliyorlar. Türkiye ayağa kalkarsa Allah'ın izniyle bütün dünya başka bir şekilde olur. Dünyanın öbür ucundaki insanlar Türkiye'nin gözünün içine bakıyor. Bu şuurla, bu bilinçle hareket etme mecburiyetindeyiz. Çanakkale halkına, 80 milyon Türkiye halkına karşı sorumluyuz eyvallah ama unutmayın ki ta Mali'den Kongo'dan Fas'tan Myanmar'a kadar bütün Müslümanlardan sorumluyuz. Orta Asya'da Hindistan'a kadar da bütün Müslümanlardan sorumluyuz."



"OYNANAN OYUNLARI GÖRÜYORUZ"



Kurtulmuş, Türkiye'de halk oylaması ile yeni bir sürecin başladığını ifade ederek, yeni bir Türkiye için yeni istikamette rotalarına devam ettiklerini belirtti.



Türkiye'nin gelecek yıllarda çok daha güçlü ekonomik ve siyasi yapıya sahip olacağını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Yeter ki sizler bu bilinçle yolunuza devam edin. Yeter ki sizler ülkenin, milletin ve İslam coğrafyasının, mazlum milletlerin sıkıntısını ve sorumluluğunu sırtınızda hissedin. Yeni dönemde çok daha güçlü olacağız. Oynanan oyunları görüyoruz. Sağdan soldan çekmeye çalışanlar olacak. Hiç aldırış etmek yok. Yolumuza devam edeceğiz. Bizim milletimize karşı ahdimiz, sorumluluğumuz var. Millete karşı verdiğimiz sözlerden bir adım geri atmayacağız. Millete verdiğimiz sözleri yerine getirmek için kimden hangi salvo gelirse gelsin o salvoları bertaraf edeceğiz. Ayaklarını uzatıp çelme takmak isteyenlerin ayaklarını ya kenara alacağız, çekmiyorlarsa ayaklarını kırıp yolumuza devam edeceğiz."