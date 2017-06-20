Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Kongo Cumhuriyeti'nde

Bazı programlara katılmak üzere Kongo'ya gelen Kurtulmuş, havalimanında Başbakan Mouamba tarafından karşılandı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bazı programlara katılmak üzere Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'e geldi.



Kurtulmuş'u Brazavil Maya Maya Havalimanı'nda Kongo Cumhuriyeti Başbakanı Clement Mouamba, Büyük Projeler Bakanı Jean Jacques Bouya, Türkiye'nin Brazavil Büyükelçisi Can İncesu ve diğer ilgililer karşıladı.



Havalimanındaki şeref salonunda bir araya geldiği Başbakan Mouamba'ya ilgisinden dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, Brazavil Uluslararası Konferans Merkezi'nin açılış törenine katılmak üzere bu ülkeye geldiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümetin selamları ile iyi dileklerini ileten Kurtulmuş, "Bu ziyaret, Kongo Cumhuriyeti ile gelişmekte olan ilişkilerimizi daha ileriye götürmemize vesile olur inşallah." dedi.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, finansmanı Türk Eximbank tarafından sağlanan, Türk iş adamları tarafından yapımı tamamlanan Brazavil Uluslararası Konferans Merkezi'nin açılış törenine katılacak.



Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ve Başbakan Mouamba tarafından ayrı ayrı kabul edilecek Kurtulmuş, bu temaslarında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Cumhuriyeti hükümetleri arasındaki bazı konularda görüşmeler gerçekleştirecek.