Merakla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda olacak

Geçtiğimiz yıldan ısrarla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos için heyecan dorukta.

Uzun yıllardır farklı versiyonlarla seyirci karşısına çıkan Necati Şaşmaz'ın dizisi Kurtlar Vadisi Kaos olarak seyirciyle buluşuyor.

Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alan Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Polat Alemdar karakteriyle çığır açan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yeni kanalı TRT 1 mi TV 8'de mi olacak? İşte Türk televizyonlarının fenomen dizisiyle ile ilgili tüm merak edilenler...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 yılı itibariyle başlanması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos Şubat ayında yayınlanacağı iddia edilse de yapımcı şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Vatan olarak beyazperde de yerini alan dizi Kurtlar Vadisi Kaos olarak bu sene seyirciyle buluşacak. Dizinin yayınlanma tarihi belli olur olmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

KURTLAR VADİSİ KAOS FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin henüz resmi fragmanı yer alamamasına karşın bekletin büyük ölçüde arttı. Zira Kurtlar Vadisi Kaos diğer serilere göre çok daha farlı bir senaryo ile izleyici karşısına çıkacak.

KURTLAR VADİSİ KAOS HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kurtlar Vadisi hayranlarının uzun süreli bekleyişi sona eriyor. Yeni adı ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ ismiyle ekranlara dönerek hasreti bitiriyor.

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 2018 yılı itibariyle Şubat ayında ekranlarda olacağız açıklamasının ardından dizinin sevenlerinin kanal açıklamasını dört gözle bekliyordu.

Henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın Pana Film’in Kurtlar Vadisi Kaos için yakın görüşmede olduğu kanal TV8! Anlaşma sağlanırsa ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ TV8’de ekranlara dönecek. Dizinin yeni kanalıyla ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

İŞTE NECATİ ŞAŞMAZ'IN YENİ DİZİYLE İLGİLİ O AÇIKLAMASI

Dizinin yayın tarihini başrol oyuncusu Necati Şaşmaz duyurdu. Şaşmaz, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine, televizyonda 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." dedi.

TÜM KURTLAR VADİSİ SERİLERİ

Diziler:

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi Terör

Kurtlar Vadisi Pusu

Filmler:

Kurtlar Vadisi Irak

Kurtlar Vadisi Gladio

Kurtlar Vadisi Filistin

Kurtlar Vadisi Vatan