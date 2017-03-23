İstanbul'daki Kurt Kapanı-2 operasyonunda 106 kişi gözaltına aındı

Hava ve deniz polisinin desteğiyle 2 bin polisle düzenlenen operasyonda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 106 kişi yakalandı.

İstanbul'da 2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen Kurt Kapanı-2 operasyonunda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 106 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında, havalimanı, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler ile umuma açık mekanların da yer aldığı çok sayıda noktada uygulama yapıldı.



Operasyonda, 17 bin 694 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimi yapılan 9 bin 3 araçtan 935’ine işlem yapılırken, 308 bin 478 lira da para cezası kesildi.



Araçların içinde ve şahısların üstünde yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 33 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı. Umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerindeki aramalarda 67 kişiye idari para cezası verildi.



Dört saat süren operasyonda, aralarında 28 yoklama kaçağının da bulunduğu aranan 106 şahıs yakalandı.