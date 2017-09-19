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19 Eylül 2017 09:52 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2017 10:44

Eyfel'in etrafına kurşun geçirmez cam takılıyor

Eyfel Kulesi'nin etrafına güvenlik nedeniyle kurşun geçirmez cam takılmaya başlandı.

Eyfel'in etrafına kurşun geçirmez cam takılıyor

Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, Eyfel Kulesi'nin etrafına kurşun geçirmez cam takılmasının yanı sıra kulede boyama ve asansör yenileme çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Bu çalışmalarla kulenin daha güvenli olmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, yenileme çalışmalarının büyük bölümünün, ziyaretleri aksatmadan, 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde tamamlanacağı kaydedildi.

Her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ziyaret ettiği kuledeki yenileme çalışmaları için 300 milyon avro harcanacağı bildirildi.

Eyfel Kulesi, Temmuz 2016'dan beri 24 saat görev yapan polisler ve elektronik gözetleme sistemiyle kontrol ediliyor.

Etiketler: eyfelpariskurşun geçirmez cam


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