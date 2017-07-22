Kurra Hafız Kur'an-ı Kerim okurken vefat etti

Kurra Hafız Abdullah Hatipoğlu'nun, İstanbul'daki evinde Kur'an-ı Kerim okurken vefat ettiği bildirildi.

Kurra Hafız Abdullah Hatipoğlu'nun kardeşi Emrullah Hatipoğlu, ağabeyinin sabah namazından sonra Fatih'teki evinde Kur'an Kerim okuduğu sırada rahatsızlığı sebebiyle vefat ettiğini söyledi.



Emrullah Hatipoğlu, ağabeyi Abdullah Hatipoğlu'nun hayatının merkezine Kur'an-ı Kerim'i aldığını ifade ederek, şunları aktardı:



"Bir hadis vardır, 'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.' Bunun en güzel örneğidir Abdullah Hatipoğlu. Unutamayacağımız bir örnektir, hastanede yatarken dahi öğrencileri derslerini vermek için yanına giderdi. Küçük, büyük herkese Kur'an okuturdu. Hayatının merkezinde Kur'an vardı, gecesini gündüzünü buna adamıştı. 'Çocukları Kur'an'dan usandırmayın' tavsiyesi verirdi, Kur'an'ı çocuklara sevdirmeyi, onları sıkmayacak şekilde onlara öğretmeyi tavsiye ederdi."



Hatipoğlu, yarın Fatih Camisinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığında toprağa verilecek.



