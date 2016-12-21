Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel pay piyasaları veri ve haber gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dün pozitif bir seyir izlerken, haftanın ikinci yarısında hareketlenecek veri takviminin yatırımcıların kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre 3'üncü çeyrek itibarıyla hane halkının kredi kartı borcu 8 yılın zirvesine ulaştı. Makroekonomik veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle faiz ve kur tarafında dün sakin bir seyir izlenirken, New York borsası yükseliş eğilimini sürdürdü. Dün Dow Jones endeksi 19.988 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü yüzde 0,47 artışla 19.975'ten tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,49 yükseldi.



Avrupa'da, dün Almanya'da açıklanan ÜFE verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın avro/dolar paritesinde yükseliş çabalarının sınırlı kalması dikkati çekti. Parite, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,04'ün altını test etmesinin ardından bu sabah 1,0405 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.



Asya'da, dün Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizleri değiştirmemesinin ardından dünkü yükselişini bugünkü açılışa da taşıyan Nikkei 225 endeksi, son 1 yılın zirvesini gördü ve bu seviyede etkisini artıran kar satışları düşüşe geçerek kapanışa yakın yüzde 0,2 azalışla 19.450 seviyelerinde dengelendi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,6 artış kaydetti.



Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizleri değiştirmemesi ve Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliklerinin güçlü şekilde devam ettiğine işaret eden açıklamaların etkisiyle BIST 100 endeksi yüzde 0,84 yükselerek 77.808 puan ile yaklaşık 1,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



Analistler, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, "Rusya, İran ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde garantörlük yapmaya hazır." açıklamasının da jeopolitik risk fiyatlamasını pozitife çevirmiş olabileceğine değinerek, teknik göstergeler açısından BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin bugün de devam edebileceğini kaydetti.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



10.00 Türkiye, aralık ayı tüketici güveni



18.00 ABD, kasım ayı 2. el konut satışları



18.00 Avro Bölgesi, aralık ayı tüketici güveni

Kaynak: AA