Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Küresel piyasalar yeni haftada ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara odaklandı.

FOMC'nin salı günü başlayacak ve iki gün sürecek toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle Fed'in eylül ve kasım ayı toplantılarında faizleri sabit tutacağı beklentisi yüzde 98 seviyelerine çıkarken, aralık ayında faiz artırım beklentisi de yüzde 46'ya geriledi.



Analistler, Fed'in, temmuz ayındaki toplantısının karar metninde, bilanço küçültmeyle ilgili olarak “bu yıl” ifadesini “görece yakın zamanda” şeklinde değiştirdiğini anımsatarak, bu haftaki toplantının karar metnindeki ifadeler ve Yellen'ın vereceği ipuçlarının takip edileceğini ifade etti.



Cuma günü dolar endeksi yatay bir seyir izlerken, New York borsası ise rekorlara devam etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,29, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,30 yükselişle haftayı tarihi zirvesine yakın seviyeden tamamladı. Geçen haftayı 91,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, yeni haftaya Asya piyasalarında yatay seyirle başladı.



Avrupa tarafında, geçen hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmaması sonrasında yeni haftada Avro Bölgesi'nde açıklanacak makroekonomik veriler ile pazar günü Almanya'da gerçekleştirilecek seçime ilişkin gelişmelerin piyasaların odak noktasında olacağı belirtiliyor. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,10 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.



Asya borsaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, perşembe günkü Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısı öncesinde dolar/yen paritesi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 111 seviyesinin üzerinde dengelendi. Japonya'da resmi tatil nedeniyle bugün pay piyasasında işlem gerçekleştirilmezken, kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.



Yurt içinde, geçen hafta yüzde 0,65 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece haftalık bazda Nisan ayından bu yana ilk kez iki hafta üst üste düşüş kaydetti. Geçen hafta dolar kurundaki yükseliş eğiliminin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, BIST 100 endeksinin teknik açıdan 106.000-110.000 geniş bandı içinde hareket edebileceğini öngördü.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE



17.00 ABD, eylül ayı konut piyasası endeksi