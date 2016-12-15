Küresel piyasalar denge arayışında

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artırmasının ardından yükselen volatilite ile denge arayışına girdi.

Fed, dün akşam kararları açıklanan aralık ayı toplantısında politika faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltti. Fed ayrıca, gelecek seneye ilişkin öngörüleri revize ederken, üyelerin faiz artışı beklentisinin 2'den 3'e çıkması piyasalarda volatiliteyi artırdı.



Fed Başkanı Janet Yellen karar sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz artırımı yaparak ekonominin tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine doğru kaydedilen ilerlemeyi tasdik ettiklerini ifade etti. Fed üyelerinin gelecek yıllara yönelik faiz beklentilerindeki artışı "ufak bir değişim" olarak niteleyen Yellen, bu revizyonun, işsizlik oranı ve enflasyon beklentilerindeki olumlu değişimin yanı sıra mali politikalarda öngörülen gevşemeyi yansıttığını kaydetti.



Fed kararlarının genel olarak beklentilere paralel olmasına karşın, yatırımcıların karar metni ve söylemleri daha çok "şahin" olarak değerlendirmesiyle uluslararası piyasalarda dolar talebinin arttığı ve borsalarda satışların etkili olduğu görüldü.



Dolar endeksi, 102,6 ile 2003 yılından bu yana en yüksek seviyesini görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yaklaşık 27 ayın zirvesi olan yüzde 2,59'a çıktı. New York borsasında Fed kararları sonrasında etkisini artıran satışlarla Dow Jones endeksi yüzde 0,60, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.



Avrupa tarafında dün açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından pay piyasalarında görülen satış ağılıklı seyir gün sonuna kadar devam etti. Fed kararları öncesinde 1,0650 seviyelerinden işlem gören avro/dolar paritesi ise akşam saatlerinde düşüşe geçerek 1,0469'a kadar geriledi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının ve Fed sonrasında kur ve faizler tarafında artan hareketliliğin piyasaların en önemli gündem maddesi olması bekleniyor.



Bugün Japonya'da, yenin değer kaybetmesinden destek bulan pay piyasalarının pozitif bir seyir izlemesi dikkati çekiyor. Dolar/yen paritesinin şubat ayından beri gördüğü en yüksek seviye olan 117,86'ya kadar çıkmasının etkisiyle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2'ye yakın değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 geriledi.



Fed sonrasında emtia piyasalarında da hareketlilik ve değer kayıpları gözleniyor. Altının onsu, şubat ayından bu yana ilk kez 1.150 doların altına inerek 1.135 doları görmesinin ardından bugün Asya piyasalarında 1.142 dolar seviyesinde dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 3'ü aşan değer kaybıyla 53,8 dolara indi.



Yurt içinde, dün genel olarak yatay bir seyir izleyen borsanın, Fed sonrası hızlı yükselen dolar kurunun etkisiyle bugüne negatif başlayabileceği ifade ediliyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında BoE'nin faiz kararı ve ABD'de açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini kaydederek, 3,54'ün üzerini test eden dolar/TL'nin bankalar arası piyasanın açılışı ile 3,52 seviyelerine gerilediğini, uluslararası piyasalardaki kur ve faizlerin seyrinin pay piyasalarının yönü üzerinde de belirleyici olacağını dile getirdi.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



10.00 Türkiye, eylül ayı işsizlik



11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi



11.30 Almanya, aralık ayı hizmet sektörü PMI



11.30 Avro Bölgesi, aralık ayı hizmet sektörü PMI



14.30 Türkiye, TCMB Beklenti Anketi



15.00 İngiltere, BOE faiz kararı



16.30 ABD, kasım ayı TÜFE



16.30 ABD, 3. çeyrek cari denge



16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları



16.30 ABD, aralık ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi

Kaynak: AA