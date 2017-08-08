Kurbanlıklar görücüye çıktı

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik artmaya başladı.

Şanlıurfa'da, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarının yolunu tutuyor.



Burada kurbanlıkları araçlardan tek tek indiren besiciler, hayvanlarını satmaya çalışıyor.



Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşıyor. Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da dişlerinden yaşını anlamaya çalışıyor.



Pazarda küçükbaş hayvanlar 750 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, ortalama ağırlıkları 500 kilogram olan büyükbaş hayvanlar ise yaklaşık 8 bin liradan satışa sunuluyor.



GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR



Şanlıurfa Büyükbaş Hayvan Pazarı Derneği Başkanı Ramazan Gül, kurbanlık hayvanların yavaş yavaşa pazara inmeye başladığını söyledi.



Bu haftadan itibaren alıcı ile satıcıların pazarlık işine giriştiğini anlatan Gül, hayvan fiyatlarının geçen seneye göre bu yıl biraz daha pahalı olduğunu ifade etti.



Gül, özellikle yem girdilerinin yüksek olmasının kurbanlık fiyatlarını artırdığını vurgulayarak, "Kurbanlık büyükbaşta geçen yıla göre 300 lira civarında artış var. Hayvanların canlı kilosu 17 liradan gidiyor, bir hayvan 500 ile 800 kilo arasında değişiyor. Ortalama fiyat 8-9 bin liraya denk geliyor. Bir tosun 9 bin 500 lira falan ediyor." dedi.



Pazara arkadaşıyla gelen Hamit Gök de fiyatları öğrenmek için geldiklerini, gelecek hafta kurbanlık almayı düşündüğünü söyledi.



Küçükbaş almak istediğini aktaran Gök, "Biz fiyat almak için geziyoruz. Küçükbaş hayvan alacağım ama fiyatlar 600 liradan, bin 200 liraya kadar gidiyor. Bütçemize göre küçükbaş kurbanlık arıyoruz. Fiyatlar biraz yüksek, bu nedenle daha almadık, dolaşıyoruz. Geçen sene de küçükbaş kestik, her sene küçükbaş kesiyoruz." dedi.



Besicilerden Hüseyin Aydoğdu ise asıl yoğunluğun henüz başlamadığını belirtti.



Gelecek haftadan itibaren pazarda daha fazla hareketlilik beklediklerini dile getiren Aydoğdu, "İnsanlar alıp almama konusunda, ithalat ve fiyat belirsizliği nedeniyle biraz kararsız durumda. 'Alsam eve bağlasam, dışarıdan mal gelirse zarara girerim' diye alıcılardan biraz tedirginlik var. Şimdilerde insanlar ne almaya ne satmaya yanaşıyor. " değerlendirmesinde bulundu.



