Kurbanlık develere ilgi artıyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde fiyatı 12 bin ile 15 bin lira arasında değişen kurbanlık develer ilgi görüyor.

Deve yetiştiriciliği yapan Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, AA muhabirine, İncirliova'da yetiştirdiği develeri Türkiye'nin bir çok yerine gönderdiğini söyledi.



Son yıllarda kurbanlık deve satışlarında artış yaşandığını ifade eden Kaya, "Bu günlerde deve satışlarında bir hareketlilik var. Türkiye'nin değişik illerinden arayan insanlar deve almak istediğini belirtiyor. Kurbana kadar da bu artış devam edecektir. Bu aralar deve piyasası iyi. Deveye talep oldukça fazla." dedi.



Kurbanlık deve fiyatlarının 12 bin lira ila 15 bin lira arasında değiştiğini belirten Kaya, Kurban Bayramı'nda 7 kişinin birlikte kestiği deveden danaya göre daha çok et elde edildiğini anlattı.



Deve kesmenin dana kesmekten daha kolay bir işlem olduğuna dikkati çeken Kaya, "Devenin yapısından dolayı bazı vatandaşlarımız kaygı yaşıyor. Fakat deve kesmek görüldüğü gibi zor bir iş değil. Devenin dört ayağı bağlanır, ön bacaklarının bulunduğu bölgeden kesilir. İyi bir kasap bir deveyi çok kısa zamanda kesip paylaştırabilir." diye konuştu.