Kurban pazarında 'drone'lu önlem

Erzurum'da polis, besicilerin ve vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde herhangi bir dolandırıcılık, hırsızlık ve yankesicilik olayında mağduriyet yaşamaması için 'drone'lu tedbir aldı.

Erzurum'da polis ekipleri, besicilerin ve vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılık, hırsızlık ve yankesicilik gibi olaylarda mağduriyet yaşamaması için hayvan pazarında "drone" ile aralıksız gözlem yapıyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı.



Sabah erken saatlerde kurbanlıklarını canlı hayvan pazarlarına getiren besiciler, bir yıl boyunca besledikleri büyük ve küçükbaş kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almak için çabalıyor.



Büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline her gün binlerce kurbanlığın sevk edildiği kente herhangi bir problemle karşılaşılmaması için de tüm tedbirler alındı.



HAYVAN PAZARI "DRONE" İLE GÖZLENİYOR

Hayvan pazarında, her gün birlerce kurbanlığın alım, satımı ile sevkiyatının yapıldığını göz önünde bulunduran polis, tüm bu tedbirlere ek olarak "drone"lu takip uygulamasını başlattı.



Polis, alışverişin ve para trafiğinin yoğun olduğu pazarda yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının yaşanabileceğini değerlendirerek, olası şüphelileri daha rahat tespit etmek amacıyla adeta "üçüncü göz" ile pazarı izliyor.



BESİCİLER MEMNUN

Besici Yılmaz Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yılı aşkın zamandır Erzurum'da esnaflık yaptığını belirterek, polisin kurbanlık satışlarının yoğun olduğu pazarda aldığı tedbirlerle yankesici, hırsız ve dolandırıcılara göz açtırmadığını gördüklerini belirtti.



Besici Naif Kan da polisin sahte para ve dolandırıcılık hususlarında broşür dağıtarak uyarılarda bulunduğunu belirterek, hem kameralar hem de devriye ekiplerle yapılan uygulamalardan memnun olduklarını söyledi.