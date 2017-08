Kurban Bayramı'nda 950 bin büyükbaş hayvan kesilecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı’nda kesilecek kurban sayısının olağanüstü rakamlara ulaştığını belirtti.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Türkiye’de 2014 yılının Kurban Bayramı’nda 880 bin büyükbaş, 2 milyon 500 bin küçükbaş, 2015'te 867 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş, 2016'da ise 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini kaydetti.



Türkiye'nin 80 milyon nüfusu, 5 milyonu aşkın sığınmacısı ve yabancısıyla çok büyük bir ülke olduğunu ve hemen her alanda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda kesilecek kurban sayısının da olağanüstü rakamlara ulaştığını ifade eden Bayraktar, bu bayramda da yaklaşık 950 bini büyükbaş, 3 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyon 950 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ettikleri belirtti. Bayraktar, şöyle devam etti:



"Ülkemizde 4 günlük bayram döneminde kesilecek 950 bin büyükbaş hayvan, dünyadaki 102 ülkenin her birinin sığır sayısından daha fazla. Bayramda kesilmesi beklenen 950 bin büyükbaş hayvan sayısından fazla sığır sayısı bulunan ülke sayısı 106’yı ancak buluyor. Nüfusu 86 milyonu geçen Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 949 bin sığır varken Türkiye’de Kurban Bayramı’nda 950 bin büyükbaş hayvan kesilecek. Türkiye’de kesilecek büyükbaş hayvan sayısından daha az sığırı olan ülkeler arasında 86 milyon nüfuslu Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin yanı sıra 32 milyon nüfuslu Suudi Arabistan, 32 milyon nüfuslu Malezya, 24 milyon nüfuslu Tayvan, 26 milyon nüfuslu Kuzey Kore gibi kalabalık ülkeler bulunuyor. Kesilecek büyükbaş hayvan sayısından daha az sığırı olan ülkeler arasında Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Sırbistan, Finlandiya, Norveç, Macaristan, İsviçre, Slovakya, İsrail, Slovenya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Letonya, Tunus, Arnavutluk, Umman, Makedonya, Libya, Moldova, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün yer alıyor. Kurban Bayramında kesilecek büyükbaş hayvan sayısı Suudi Arabistan'ın sığır varlığının 2,7 katına ulaşıyor."



Bayramda kesilecek 3 milyon baş küçükbaş kurbanın, 136 ülkenin her birinin toplam koyun varlığından daha fazla olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Hayvancılıkta gelişmiş 83 milyonluk Almanya’da 1,6 milyon koyun var. Türkiye’de ise 3 milyon küçükbaş Kurban Bayramı’nda kesilecek. Yine aynı şekilde, Türkiye’de kesilecek küçükbaş hayvan sayısından daha az koyunu olan ülkeler içinde, nüfusu 163 milyonu aşan Bangladeş, 83 milyonluk Almanya, 52 milyonluk Myanmar, 86 milyonluk Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 37 milyonluk Kanada, 42 milyonluk Ukrayna, 20 milyonluk Romanya, 49 milyonluk Kolombiya, 31 milyonluk Venezuella, 38 milyonluk Polonya var." bilgilerini aktardı.