Kurban Bayramı tatilini Bakanlar Kurulunda görüşeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili, "Bu konuyu, salı günü Bakanlar Kurulu yapacağız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, orada değerlendireceğiz ve oradan bir karar çıkacak." dedi.



Yıldırım, Etimesgut Çarşı Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Kurban Bayramı tatilinin uzatılması meselesini soruyorsunuz değil mi? Nasıl yapalım?" diye sordu.



Konuyu, salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendireceklerini bildiren Yıldırım, "Oradan bir karar çıkacak. Her iki alternatif de... Toplumun bir kesimi 'Çalışmaya devam edelim.' diyor, bir kesimi de özellikle turizm sezonunu daha iyi değerlendirmek için 'Tatili uzatalım.' diye teklifler de var. Her ikisinin artısı eksisi değerlendirilecek ve salı günü karar verilmiş olacak." dedi.



Kurban Bayramı tatiline ilişkin şahsi fikri sorulan Yıldırım, "Benim şahsi fikrim olmaz. Bakanlar Kurulu ne karar verirse o kararı uygularız. Şahsi fikirlerle ülke yönetilmez." karşılığını verdi.



"KILIÇDAROĞLU, ADALETİN VERDİĞİ KARARLARA SAYGI DUYSUN"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Düzce'de yaptığı "Benim birinci ricam hükümetten, sen-ben kavgasını bırakalım." sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "İyi, aklı başına gelmiş demek ki. Önce kendisi bu işi bıraksın, memleketi, milleti yabancılara şikayet etmekten vazgeçsin. 'Türkiye güvensizdir, can, mal güvenliği yoktur.' demekten vazgeçsin. Adaletin verdiği kararlara saygı duysun, belirli suçlarla hakkında kovuşturma devam edenlere sahip çıkmasın. Bıraksın, adalet rahat çalışsın. Biz zaten çalışıyoruz. Biz 15 yıldır, çalışıyoruz. Ülkenin kalkınması, büyümesi için yollarıyla, sağlık sistemiyle, eğitim sistemiyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizde farklı bir durum yok. Kılıçdaroğlu'nun da bu noktaya gelmiş olmasından memnun oldum." diye konuştu.



"ŞİKAYET ETMEKTEN ARTIK VAZGEÇSİN"



Başbakan Yıldırım, "CHP, 'AK Parti'nin, MİT tırları ve Enis Berberoğlu üzerinden kendisine komplo hazırlığı içinde olduğunu' iddia ediyor. Buna bir yanıtınız olur mu?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Böyle bir evham içinde, böyle bir şey söz konusu olamaz. Adalet herkese lazım. Bir şekilde bir suçlamayla yargılanan insanlara sahip çıkmak, adalet aramak değildir. Bırakalım yargı, bağımsız, tarafsız şekilde çalışsın. Yargıyı etkilemeyelim, gerçekler neyse ortaya çıksın. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu bu işlere kafa yoracağına, ileride nasıl ülkeye daha fazla faydalı olurum, millete daha fazla nasıl faydalı olabilirim... Ülkenin kalkınması, ülkenin daha da özgürleşmesi, terörün sona erdirilmesi için ve bölgesel sorunların tamamen ortadan kaldırılması için o değerli fikirlerini kamuoyuyla, bizlerle paylaşsın, şikayet etmekten artık vazgeçsin. Bunu bekliyoruz."



"SURİYE SINIRINDA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ"



"Çankaya Köşkü'nde yapılan güvenlik toplantısında bundan sonraki sürece ilişkin alınan kararlar var mı? Afrin ve İdlib'e yönelik Türkiye'nin politikasında değişiklik söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine Yıldırım, Türkiye'nin güvenlik politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi. Yıldırım, şöyle devam etti:



"Gerek hudutlarımız içinde, gerekse hudutlarımız dışında vatandaşımızı rahatsız eden, terör tehdidi olan her durumda Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını bugüne kadar kullandığı gibi bundan sonra da kullanmaya devam edecek, eğer tehdit hudutlarımızın dışındaysa durum yine aynı. Özellikle İdlib'de son günlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak, o bölgede, 150 kilometrelik Hatay'ın Suriye sınırında gerekli tedbirleri alıyoruz. Malum orada radikal gruplar son zamanlarda kontrolü ele aldı ve burada yaşanacak gelişmelere göre, yapılacak operasyonları dikkate alarak, biz hem insani dram yaşanmaması hem de sınırlarımızdan ülkemize yönelik tehditlerin oluşmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Baştan beri söylediğimiz bir şey var, sınırlarımızın... Özellikle Suriye ve Irak'ta yeni bir yapay devlet oluşturma gayretlerine bizim asla müsamaha etmemiz, izin vermemiz söz konusu değil. Bu konuda muhatap ülkelerle gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Şartlar ne olursa olsun, ülkemizin milli menfaatlerine, hükümranlık haklarına, güvenliğine yönelik bir tutum, gelişme yaşarsak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de buna karşılık vermekten tereddüt göstermeyiz."



"Bir operasyondan söz ettiniz, koalisyon çerçevesinde gerçekleştirilecek bir operasyon mu, yoksa Türkiye de müdahil olabilir mi?" sorusuna Yıldırım, "Gerek koalisyon, gerek Rusya, gerek Amerika ve Türkiye, hatta İran'ın da dahil olduğu bölgede birtakım faaliyetler var. Bu faaliyetler çerçevesinde yaşanan gelişmelere göre yine birlikte hareket edilecek." karşılığını verdi.



ÇOCUKLARA YAKIN İLGİ



Başbakan Yıldırım, açıklamalarının ardından cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Engelli bir vatandaş ve ailesiyle sohbet eden Yıldırım, çocuklarla yakından ilgilendi.



Daha sonra Etimesgut esnafını ziyaret eden Yıldırım'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.