'Kurayla' sağlıklarına kavuştular

İzmir'de iki hastanın, beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından bağışlanan böbreklerinden hangisini alacakları ve önce kimin ameliyata alınacağı kurayla belirlendi.

Özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Yıldıray Dombaycı'nın (41) böbreklerini, 4,5 yıl önce yüksek tansiyon olumsuz etkiledi. Böbrekleri iflas eden Dombaycı, canlı vericisi bulunmadığı için iki yıl önce adını kadavra listesine yazdırdı.



Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan bir çocuk babası İbrahim Mızrak (44) ise yüksek tansiyon nedeniyle böbrek yetmezliği yaşadığı için Nisan 2014'te diyaliz tedavisine ve nakil için beklemeye başladı.



İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen ve organları ailesi tarafından bağışlanan bir kişinin böbrekleri de Dombaycı ve Mızrak'a uydu.



Dombaycı ve Mızrak, Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok’tan oluşan ekip tarafından nakil operasyonuna alındı.



Nakil öncesinde sağ ve sol böbreğin kime takılacağını, önce hangi hastanın operasyona alınacağını belirlemek için kura çekmek zorunda kaldıklarını belirten Opr. Dr. Saraçoğlu, şunları kaydetti:



"İki hastamız da nakil için uygundu ve şartları eşitti. Nakil önceliğini kime vereceğimizi belirlemek için kura çektik. Hak geçmesin diye nakil sırasını ve hangi böbreğin kime takılacağını kurayla belirledik. İlk Mızrak'ı ameliyata aldık. Yine kurayla bu hastamıza sol böbrek çıktı. İki nakli arka arkaya gerçekleştirdik. İki hastamız da iyi, taburcu ettik."



Uygun böbrek bulunmasını "sürpriz'' olarak değerlendiren Yıldıray Dombaycı, "Dikili'de benim gibi iki arkadaşıma iki ay gibi kısa sürede bağış çıkmıştı. Şansım yok diye düşünüyordum. Kurada ikinci sırada çıktım, sorun etmedim çünkü emin ellerdeydim." şeklinde duygularını dile getirdi.



Hastalığını önce önemsemediğini kaydeden Mızrak da şunları söyledi:



"İnsan çok hastalanmayınca umursamıyor. Hastaneye gittiğimde meğer tansiyonum 28'miş. Diyalizin ne olduğunu bile bilmezken böbreklerin iflas etmiş dediler. Şans yüzüme güldü. Bu bağışı yapan aileye minnettarım, sabır diliyorum. Doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum."



