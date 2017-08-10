Kur'an kursu öğrencilerine "ilk yardım" eğitimi

Edirne'de Kur'an kursu öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Ambulansa Yol Ver, Hayata Yol Ver Projesi" kapsamında, Hacı İlbey Camisi Kur'an Kursuna devam eden öğrenciler, Edirne Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Hizmetleri çalışanlarınca günlük yaşamda ilk yardım gerektiren konular ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin temel amacına ilişkin bilgilendirildi.



Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaz tatili süresince Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığını söyledi.



Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin yaz tatilini verimli şekilde geçirdiğini belirten Üzüm, şöyle konuştu:



"Öğrenciler okul ortamından tatilde uzaklaştıktan sonra dinlenme ve tatil süreci yaşıyorlar. Onların tatil süresince kitap okumayı ve gezdikleri zaman da belli bilgileri öğrenmeyi benimsemeleri gerekiyor. Tatil zamanını asla boş geçirilmemelidir. Aileler yazın çocuklarını, dini bilgilerini yenilemesi ve tazelemesi için Kur'an kurslarına gönderiyorlar. Çocuklarımız eğlence ve sevgi eksenine dayalı eğitim alıyor. Sağlık, trafik ve güvenlik konularının buralarda işlenmesi hayata daha iyi hazırlanmalarına vesile oluyor."



Üzüm, çocukların kursta hem ibadeti, abdesti, namazı hem de hayatın önemli konularını öğreneceğini kaydetti.



Edirne Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Muhsin Kişioğlu ise 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin temel amacının küçük yaşlarda öğrenilmesi amacıyla bu eğitimleri verdiklerini ifade etti.



Kur'an kurslarındaki öğrencilerin eğitimlerden yararlandığını aktaran Kişioğlu, 112'nin gereksiz çağrılarla meşgul edilmesinin azaldığını kaydetti.



112 Acil Hizmetleri çalışanları caminin önüne getirdikleri ambulansları da öğrencilere tanıttı.



DİNİ EĞİTİMİN ARDINDAN, İLK YARDIM KONULARI



Kurs öğrencisi Oktay Özdemir de yaz tatilini Kur'an kursunda dini bilgiler öğrenerek değerlendirdiğini söyledi.



Dini eğitimin ardından sağlık çalışanlarından ilk yardım konularına ilişkin yararlı bilgiler öğrendiklerini anlatan Özdemir, Kur'an kursunu sevdiğini, gelecek yaz da devam edeceğini dile getirdi.



Kurs öğrencisi İlayda Taştan da kursta yeni dualar öğrendiğini ifade etti. Kursta yeni arkadaşlarla da tanıştığını aktaran Taştan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibinin yararlı bilgiler verdiğini kaydetti.



Kurs öğrencisi Beytullah Güney ise hem dua ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiklerini hem de bugünkü eğitimle ilk yardım konularına ilişkin bilgi edindiklerini dile getirdi.





