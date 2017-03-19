Kur'an içerisine gizlenmiş silah bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kur'an-ı Kerim içine yerleştirilmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak'ta hareketlerinden şüphelendikleri M.U.K'yi durdurdu.



Şüphelinin çantasında yapılan aramada büyük boy Kur'an-ı Kerim içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör içinde 34 mermi ele geçirildi. Söz konusu Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının, içine silah konacak şekilde kesilmiş olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.