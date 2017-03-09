Kurallara uymayana 250 bin dolar ödül

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) kurallara uymayan bir kişi veya gruba 250 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

MIT'nin Medya Laboratuvarının internet sitesinden yapılan açıklamada, kurallara direnen bir kişi ya da grubun 250 bin dolar ile ödüllendirileceği bildirildi.



Açıklamada, "İnsanların kurallardan bıkkınlığını fark ettikten sonra onlara nasıl faydalı olabileceğimizi düşündük. Etik kurallara karşı koyma, topluma yararlı olmak için normlara ve kanunlara meydan okumayı amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.



Sitede yayımlanan videoda konuşan Medya Laboratuvarı Müdürü Joi İto, "Size söyleneni yaparak değil otoriteyi sorgulayarak Nobel Ödülü alabilirsiniz." dedi.



İto, ödül kararının temmuzda verildiğini ifade ederek, bu ödülün ülkedeki mevcut yönetime bir tepki olmadığını kaydetti.



Açıklamada, daha iyi bir toplum için insanları olumlu etkilemek amacıyla kişisel risk alan kişinin ödüle layık görüleceği belirtildi.



Ödülün kazananı gelecek temmuzda duyurulacak.