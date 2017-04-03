Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turunda rövanş mücadelesi yarın Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçları yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:



YARIN:



20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)



5 NİSAN ÇARŞAMBA:



18.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)



20.30 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)



6 NİSAN PERŞEMBE:



20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)



Çeyrek final turunun ilk maçlarında, Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (1-1) ve Sivasspor-Atiker Konyaspor (0-0) mücadeleleri berabere bitmişti. Kasımpaşa, konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında 2-0, Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında 3-0 kazanmıştı.

Yarı final eşleşmeleri



Kasımpaşa-Çaykur Rizespor eşleşmesinde turu geçecek takım, yarı finalde Sivasspor-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.



Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla da Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinde turu geçecek ekip yarı finalde rakip olacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 25, 26 ve 27 Nisan'da, ikinci mücadeleler ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta yapılacak.