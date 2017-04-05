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05 Nisan 2017 20:35 | Son Güncelleme: 05 Nisan 2017 20:38

Kupada yarı final bileti Kasımpaşa'nın

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Kupada yarı final bileti Kasımpaşa'nın

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Lacivert-beyazlı ekip, yarı finalde Sivasspor-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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