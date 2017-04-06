Kupada son yarı finalist belli oldu

0-0'ın rövanşında sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek final maçında Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor ile TFF 1. Lig takımı Sivasspor karşılaştı. Atiker Konyaspor, zorlanmasına rağmen Sivasspor'u 3-2 yendi ve yarı finale çıkan son takım oldu.



0-0 biten ilk maçın rövanşında 3-2'lik galibiyetle adını yarı finale yazdıran Atiker Konyaspor'un gollerini 35. dakikada Dimitar Rangelov, 43 ve 79. dakikalarda Moryke Fofana kaydetti.



İki kez eşitlik sayısını yakalamasına rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan ve kupaya veda eden Sivasspor'un golleri 36. dakikada Ergin Keleş ve 57. dakikada Emre Kılınç attı.



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU



Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kasımpaşa ile karşılaşmış oldu. Diğer yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir eşleşmişti.