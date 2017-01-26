Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları 4 ve 5 Şubat'ta yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.



Kupada son 16 turundaki eşleşmeler şöyle oluştu:



Beşiktaş-Fenerbahçe



Medipol Başakşehir-Galatasaray



Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor



Kasımpaşa-Osmanlıspor



Gençlerbirliği-Kayserispor



Tuzlaspor-Sivasspor



Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor



Atiker Konyaspor-Ümraniyespor



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları 4 ve 5 Şubat'ta yapılacak. Ev sahibi takımların sahasında, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, çeyrek finale yükselecek.