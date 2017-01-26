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26 Ocak 2017 19:21 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2017 19:23

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları 4 ve 5 Şubat'ta yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Kupada son 16 turundaki eşleşmeler şöyle oluştu:

Beşiktaş-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Galatasaray

Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Osmanlıspor

Gençlerbirliği-Kayserispor

Tuzlaspor-Sivasspor

Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor

Atiker Konyaspor-Ümraniyespor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları 4 ve 5 Şubat'ta yapılacak. Ev sahibi takımların sahasında, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupasıkupa eşleşmeleri


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