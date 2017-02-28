Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın ve 1-2 Mart'ta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:



YARIN:



20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy



1 MART ÇARŞAMBA:



18.00 Sivasspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek



20.00 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık



2 MART PERŞEMBE:



20.30 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk