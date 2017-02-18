Kupa'da finalin adı belli oldu

Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka'yı 79-74 yenen Anadolu Efes, finale yükseldi. Anadolu Efes'in finaldeki rakibi ise, Galatasaray'ı devirerek ilk finalist olan Benvit oldu.

Anadolu Efes, karşılaşmaya Dunston ve Doğuş Balbay'ın basketleriyle başlarken, Pınar Karşıyaka, rakibine Summers ve Ponitka'nın 3 sayılık basketleriyle karşılık verdi ve 4. dakikayı 9-7 önde geçti. Cedi Osman ve Heurtel'in de devreye girmesiyle kontrolü eline alan İstanbul ekibi, ilk çeyreği 21-17 üstün bitirdi.



Thomas'ın 3 sayılık basketiyle 2. çeyreğe giren Anadolu Efes, Dunston'ın pota altı sayılarıyla 12. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 26-17. Yaptığı baskılı savunma sonrasında kaptığı topları Ponitka, Owens ve Summers ile skora çeviren İzmir temsilcisi, yakaladığı 8-3'lük seriyle 14. dakikada farkı 4 sayıya (29-25) indirdi. Brown ile 3 sayı çizgisinin gerisinden art arda isabetler bulan Pınar Karşıyaka, yine bu oyuncunun serbest atış çizgisinden ürettiği sayılarla 18. dakika içinde 36-35'lik skorla üstünlüğü eline geçirdi. Anadolu Efes, Muhammed Baygül'ün sayılarına Brown ile yanıt verdi ve soyunma odasına 39-38 üstün gitti.



Üçüncü periyoda iyi giren taraf Anadolu Efes oldu. Dunston ve Granger ile etkili olan İstanbul ekibi, 22. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 43-38. Summers ile üst üste sayılar üreten Pınar Karşıyaka, 7-2'lik seri bularak 25. dakikada skora bir kez daha denge getirdi: 45-45. Dunston, Granger ve Honeycutt'ın basketleriyle rakibine 9-2'lik seriyle yanıt veren Anadolu Efes, 27. dakikada farkı tekrar 7 sayıya (54-47) çıkardı. Pınar Karşıyaka, Green ve Owens ile skor bulsa da Anadolu Efes, çeyreği 61-56 önde tamamladı.



Anadolu Efes, final periyodunda Heurtel, Granger ve Dunston ile etkili olmaya devam etti. Rakibinin hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren İstanbul temsilcisi, 35. dakikayı 68-62 üstün geçti. Green ve Brown'un etkili oyunlarıyla maçta kalan Pınar Karşıyaka, bitime 2,5 dakika kala 70-69'luk skorla farkı 1 sayıya düşürdü. Brown ile dış atışlardan, Dunston ile de pota altından skor üreten Anadolu Efes, son 1,5 dakikaya 75-69 önde girdi. Heurtel önderliğinde rakibinin öne geçme çabalarını karşılıksız bırakan Anadolu Efes, karşılaşmadan 79-74 galip ayrıldı.



Anadolu Efes, yarın finalde Banvit ile karşılaşacak.

Salon: Ankara



Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Sinan İşgüder



Anadolu Efes: Doğuş Balbay 7, Brown 10, Cedi Osman 7, Granger 11, Dunston 14, Heurtel 14, Thomas 12, Honeycutt 4, Can Maxim Mutaf



Pınar Karşıyaka: Green 13, Brown 17, Ponitka 8, Owens 13, Summers 17, Muhammed Baygül 6, Soner Şentürk, Petway, Egemen Güven



1. periyot: 21-17



Devre: 39-38



3. periyot: 61-56