Kupada çeyrek final rövanş maçları programı açıklandı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:
4 NİSAN SALI:
20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)
5 NİSAN ÇARŞAMBA:
18.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
20.30 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)
6 NİSAN PERŞEMBE:
20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)