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08 Mart 2017 14:13 | Son Güncelleme: 08 Mart 2017 14:15

Kupada çeyrek final rövanş maçları programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı açıklandı.

Kupada çeyrek final rövanş maçları programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

4 NİSAN SALI:

20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)

5 NİSAN ÇARŞAMBA:

18.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.30 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

6 NİSAN PERŞEMBE:

20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Etiketler: ztkfikstürkupaçeyrek final


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