Kupada çeyrek final rövanş maçları programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:



4 NİSAN SALI:



20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)



5 NİSAN ÇARŞAMBA:



18.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)



20.30 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)



6 NİSAN PERŞEMBE:



20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)