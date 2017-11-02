Kupada 5. tur kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 5. tur maçlarının kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.



Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra, geçen sezon kupayı kazanan Atiker Konyaspor ile Süper Lig'i ilk 4 sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele edecek.



Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Bu turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.



Kura çekimi sonucunda 5. tur eşleşmeleri şöyle oluştu:



Kasımpaşa-Boluspor



Adanaspor-Bursaspor



Kardemir Karabükspor-İstanbulspor



Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor



Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor



Kayserispor-Eyüpspor



Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor



Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir



Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor



Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor



Demir Grup Sivasspor-Bucaspor



Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor



Fenerbahçe-Adana Demirspor



Galatasaray-Sivas Belediyespor



Kars 36 Spor-Gençlerbirliği



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor



