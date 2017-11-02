Kupada 5. tur kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 5. tur maçlarının kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra, geçen sezon kupayı kazanan Atiker Konyaspor ile Süper Lig'i ilk 4 sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele edecek.
Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Bu turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.
Kura çekimi sonucunda 5. tur eşleşmeleri şöyle oluştu:
Kasımpaşa-Boluspor
Adanaspor-Bursaspor
Kardemir Karabükspor-İstanbulspor
Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor
Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor
Kayserispor-Eyüpspor
Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor
Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir
Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor
Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor
Demir Grup Sivasspor-Bucaspor
Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor
Fenerbahçe-Adana Demirspor
Galatasaray-Sivas Belediyespor
Kars 36 Spor-Gençlerbirliği
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor