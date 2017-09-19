Kupada 11 takım bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda gündüz oynanan maçlarda rakiplerini yenen 11 takım, bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda gündüz oynanan maçlarda rakiplerini yenen 11 takım, bir üst tura yükseldi.



Kupanın 3. tur maçlarında rakiplerini mağlup eden Konya Anadolu Selçukspor, Kahramanmaraşspor, Şanlıurfaspor, İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Belediyespor, Menemen Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Niğde Belediyespor, Gazişehir Gaziantep ve Kayserispor isimlerini 4. tura yazdırdı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda gündüz oynanan maçların skorları şöyle:



Anadolu Bağcılar-Konya Anadolu Selçukspor: 0-1



Tokatspor-Kahramanmaraşspor: 0-1



Şanlıurfaspor-Pazarspor: 1-1 (4-2 penaltılarla)



Diyarbekirspor-İstanbulspor: 0-1



Payasspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-3



Bandırmaspor-Çorum Belediyespor: 0-1



Menemen Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 4-2



Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1 (2-3 penaltılarla)



SBS İnşaat Kırklarelispor-Niğde Belediyespor: 1-3



Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gazişehir Gaziantep: 2-3



Van Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor: 0-1



Kupada 3. tur maçlarına akşam oynanacak 4 karşılaşmayla devam edilecek.