Kupa, ödül ve rekorların adamı Ronaldo

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla son yıllarda sergilediği performansla futbol dünyasında kazanmadık kupa bırakmazken, aldığı ödüller ve kırdığı rekorlarla da tarihe geçti.

Real Madrid ile geride kalan sezon başarılarına yenilerini ekleyen Ronaldo, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.



Yaşı ilerledikçe daha skorer bir kimlik kazanan Ronaldo, gol noktalarında durdurulamaz hale geldi. Güçlü fiziği, hızı, tekniği ve başarılı son vuruşlarıyla dikkati çeken 32 yaşındaki Ronaldo, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla şimdiden tarihin en iyi futbolcuları arasına girdi.



Geçen yılın Altın Top ve FIFA Yılın Futbolcusu ödüllerinin sahibi olan, bu seneki ödüllerin de en büyük favorisi konumundaki Ronaldo, UEFA'nın yılın takımı, sezonun kadrosu ve Avrupa'da yılın futbolcusu seçimlerinde yer alarak Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı unvanını elde etti.



ŞAMPİYONLAR LİGİ VE ALTIN TOP KOLEKSİYONU



Ronaldo, sergilediği performansla efsane haline geldiği Real Madrid'de, kariyerindeki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Altın Top ödülü sayılarını 4'e çıkardı.



Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla son 4 yılda üçer kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Altın Top ödülü kazanma başarısı gösterdi.



KUPA 1'DE 100 GOLE ULAŞAN TEK İSİM



1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, 100 gol barajını geçen tek isim oldu.



Son olarak Juventus karşısında oynanan finalde rakip fileleri iki kez havalandıran Ronaldo, şu ana kadar çıktığı 140 maçta 105 gol attı.



Ronaldo'yu 115 maçta 94 gol bulan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takip etti.



ROONEY'Yİ YEDİYE KATLADI



Portekizli yıldız, bir dönem Manchester United'da birlikte forma giydiği Wayne Rooney'yi 30 yaşından sonra atılan goller baz alındığında geride bıraktı.



İngiltere Milli Takımı ve Manchester United tarihinin en çok atan futbolcusu olarak tarihe geçen ancak son dönemde büyük bir düşüş yaşayan Rooney, 30 yaşından sonra çıktığı 67 maçta 17 gol atarken, aynı dönemde 177 karşılaşmada forma giyen Ronaldo 118 kez skor üretti.