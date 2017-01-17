Kupa maçlarının hakemleri açıklandı

Kupada 5. haftada yarın ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında yarın ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:



YARIN:



12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor: Oktay Taş



14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor: Hakan Ceylan



14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor: Suat Arslanboğa



16.00 Göztepe-Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu



18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor: Özkan Çeliker



20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk



19 OCAK PERŞEMBE:



13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: Onur Karabaş



16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor: Çağatay Şahan



18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği: Erkan Özdamar



20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor: Koray Gençerler