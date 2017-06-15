Küme düşen takım ligden çekilme kararı aldı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nden Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne düşen Best Balıkesir, ligden çekilme kararı aldı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nden Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne düşen Best Balıkesir, ligden çekilme kararı aldı.



Best Balıkesir Kulübü Başkanı Gafur Çoymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst yönetimin aldığı bir kararla ligden çekildiklerini, böylece bu sezon düştükleri Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele etmeyeceklerini açıkladı.



Kulübün, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ndeki haklarını devredeceği öğrenildi.