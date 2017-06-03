Sudan'da kum fırtınası

Hartum'da esen kum fırtınası Umdurman ve Bahri kentlerini de etkisi altına aldı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da akşam saatlerinde esen kum fırtınası, Umdurman ve Bahri şehirlerinde de etkili oldu.



Görüş mesafesinin 10 ila 15 metreye düştüğü fırtına nedeniyle Sudanlılar koşarak evlerine sığındı.



Yaklaşık bir saat süren şiddetli fırtınanın ardından Hartum, Umdurman ve Bahri kumla kaplandı.



Yetkililer, fırtına nedeniyle uçak seferlerinde kısa süreli rötarların yaşandığını bildirdi.