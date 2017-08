Kulüplerin yeni kamp adresi Afyonkarahisar

Konaklama ve iklim avantajını, son yıllarda spor tesisleri yatırımları ile birleştiren Afyonkarahisar, yeni sezon hazırlıkları için uygun ortam arayan birçok futbol kulübüne ev sahipliği yapıyor.

Spor yatırımları kapsamında 2013'te hizmete açılan Afyonkarahisar Spor Kompleksi, yeni sezon hazırlıkları için uygun çalışma ortamı arayan birçok futbol kulübüne ev sahipliği yapıyor.



Kaliteli konaklama imkanları ve yazın uygun iklim şartları ile kulüplerin tercihi olan ve şu ana kadar başta TFF 1. Lig ekipleri olmak üzere yaklaşık 30 takımı ağırlayan tesislerde, ligler başlayana kadar toplam 60 civarında yerli ve yabancı ekibin çalışma yapması bekleniyor.



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, kentin spor alanlarının yanında hava şartları ile de yaz kampı için çok uygun bir yer olduğunu söyledi.



"HER TÜRLÜ SPOR YAPMA İMKANI BULUNUYOR"



Özellikle yaz kampları için her branştan kulüplerin kamp yapacağı, turnuvaların gerçekleştirileceği büyük bir spor merkezi yapmak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Çoban, "2013 yılında bu tesisi ilimize ve Türkiyemize kazandırdık. Spor kompleksimizde 14 futbol sahası, 4 kapalı spor salonu var, bir yarı ve bir de tam olimpik yüzme havuzu, güreş eğitim merkezi, atletizm sahası, açık ve kapalı tenis kortları var. Yani burada her türlü sporu yapma imkanı bulunuyor." diye konuştu.



KATAR'DAN TAKIMLARIN GELMESİ BEKLENİYOR



Tesislerin sorumlusu İbrahim Yılmaz ise yaz döneminde 60 civarında takımın tesislerini tercih etmesini beklediklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki yıllarda bu takımların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Yine bu ay içerisinde Katar’dan 3-4 takımın ilimize gelmesini bekliyoruz. Gelen tüm takımları en iyi şekilde misafir etmek için çabalıyoruz." diye konuştu.

Eroğlu: Bizi en iyi şekilde ağırlıyorlar



TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, burada ilk defa kamp yaptıklarını belirterek, "Afyonkarahisar'da böyle tesislerin olması Türk sporu adına çok güzel. Afjet Afyonspor'un TFF 2. Lig'e çıkması şehirde spor anlamında belli bir hareketlilik oluşturmuş. Buradaki tesislerin geniş olması birçok takımın kamp için tercih etmesini sağlayacaktır ama tesislerin yapımı gibi organizasyonun da iyi olması önemli. Tesis için emek sarf edenler büyük fedakarlık gösteriyorlar ve bizi en iyi şekilde ağırlıyorlar." ifadelerini kullandı.



KARAFIRTINALAR: SAHA ŞARTLARI ÇOK İYİ



Yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar’ı tercih eden TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor’un teknik direktörü Sait Karafırtınalar da kentin tesis ve iklim açısından uygunluğuna işaret ederek, "Burada ilk kez kamp dönemi geçiriyoruz. Tesisler ve imkanlar güzel, saha şartları çok iyi. Otellerin yakın olması da gayet iyi. Biz de bu güzel ortamda lige hazırlanmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.



BEKTAŞ: TESİSLERİN YAKIN OLMASI BÜYÜK AVANTAJ



Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Afyonkarahisar'a geldiklerini dile getirerek, "Hazırlık çalışmalarında daha çok maç yapabilmek için burayı seçtik. Çok güzel bir tesis. Hava çok güzel. Tesisler kamp için uygun. Konaklama yeri ile tesislerin yakın olması büyük avantaj." diye konuştu.