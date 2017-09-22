Kulüpler Birliği Vakfından Bakan Bak'a ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Özbek, "Vergi boyutunda ve kulüplerin yapılanması boyutunda önümüzdeki dönemde yasal bazı değişiklikler olacak" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ile beraberindeki kulüp temsilcileri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı olarak Ankara'ya yaptıkları ziyarette Maliye ile Gençlik ve Spor Bakanlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Sayın Maliye Bakanımız ile yeni projelerimizde bakanlıkla ilgili düşüncelerimizi, kulüplerin düşüncelerini paylaşmak üzere sabah bir toplantı yaptık." dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da yeni görevinden dolayı nezaket ziyaretinde bulunduklarını vurgulayan Özbek, "Buradaki toplantının amacı da buydu. Sayın Bakanımıza hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Bakanlıkla ilgili yapacağı çalışmalarda başarılar diledik. Maliye Bakanlığında yapılan görüşmede ise vergi boyutunda ve kulüplerin yapılanması boyutunda önümüzdeki dönemde yasal bazı değişiklikler olacak, onlarla ilgili bazı şeyleri paylaştık. Daha detaylı bilgiyi, önümüzdeki hafta sonuna doğru vermek mümkün olacak." diye konuştu.



Başkan Özbek, ertelenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına ilişkin de "Kulüpler Birliğinin toplantı tarihi belli değil." dedi.