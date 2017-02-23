Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Arap alimlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" kapsamında Arap dünyasının alimleriyle bir araya geldi.

Sultanbeyli Belediyesinin ev sahipliğinde, Sultanahmet'te bir otelde gerçekleşen etkinlikte konuşan Nabi Avcı, Arapların ve Türklerin kültür sanat alanında birbirlerini yeterince tanımadıklarını söyledi.



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI, ARAP ALİMLERLE BULUŞTU



Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığının gerçekleştirdiği "Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek (TEDA)" projesi hakkında bilgi vererek, "Bu programda Türk edebiyatının başlıca klasiklerini, yazarlarını ve şairlerini farklı dünya dillerine çevirtiyoruz. Çeviri programımızda öncelik komşularımızda oluyor. Arapçaya çevrilen yazarlarımız da var." dedi.







TEDA kapsamında 304 eserin Arapça ve Farsça'ya çevrildiğini belirten Avcı, şunları kaydetti:



"Ahmet Hamdi Tanpınar'ın üç kitabı, 'Sahnenin Dışındakiler', 'Beş Şehir' ve 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' hazırlanmış. Bunun dışında Murathan Mungan, Mustafa Ruhi Şirin, Namık Kemal, Nazım Hikmet, Sadık Yalsızuçanlar, Yasin Aktay gibi pek çok yazarımızın eserlerinden Arapça'ya çeviriler yapılmış. Çocuk kitapları çevrilmiş ama bu programın daha çok klasiklerimizin karşılıklı olarak tanınması için bir araç olması gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede bu yıl yüzüncü doğum gününü kutladığımız Cemil Meriç'in bütün eserlerinin Arapça'ya çevrilmesinde fayda var. Çünkü Meriç, pek çok müşterek derdimize parmak basan bir yazar."



"ARAP KLASİKLERİYLE TANIŞMAK İÇİN ÇOK UYGUN BİR VASITA"



Etkinlik kapsamında ayrıca, Sultanahmet Medresesi'ndeki Arapça Kitap Fuarı'nı gezen Avcı, yayıncılarla bir süre sohbet etti.



Avcı, "Asırlardır Sönmeyen Işığımız: Alimler-Kitaplar" temalı fuara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu fuar, Türk okuyucularının Arap yazarlarla, Arap klasikleriyle tanışmaları için çok uygun bir vasıta oldu. Yayınevleri arasında burada telif anlaşmaları yapılıyor. Muhtelif yayınevleri Arapça'ya çevrilecek kitaplarını, Arap yayınevleri Türkçe'ye çevrilecek kitaplarını burada muhataplarıyla konuşma fırsatı buluyorlar. Bu tür uluslararası fuarlar, karşılıklı kültürlerin özellikle gençlerin farklı kültürleri tanımaları bakımından çok önemli."



Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin birçok yönden önemli bir proje olduğunu aktararak, "Bu etkinlik, Türkiye'nin Arap coğrafyası ile bağının kopmadığını, İslam dünyası ile aynı dili konuşmasa bile yüreğinin aynı istikamete doğru attığını gösterdi." diye konuştu.



Keskin, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, İsmet Özel gibi yazarların Arap dünyasında tanınmadığını vurgulayarak, "Hatayı kendimizde gördüm. Bu etkinlik bu eksikliğimizi ortadan kaldıracak çok önemli bir adımdır. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İslam coğrafyasının siyasi önderi olurken, inşallah kültürel anlamda da sayın Bakanımızın katkılarıyla bu yolda büyük adımlar atacağımıza inanıyorum." dedi.



"İSLAM DÜNYASINDAKİ MESAFELER ÇÖZÜLECEK"



Etkinliğe katılan İstanbul Sultanahmet Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Tavman da Sultanahmet Medresesini kitaplar, alimler ve talebelerle birleştirme amacıyla "2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" etkinliğine destek verdiklerini dile getirdi.



Tavman, Arapça kitap fuarının aynı zamanda bir eğitim projesi olduğuna işaret ederek, etkinliğin, İslam dünyasındaki mesafeleri çözecek bir çalışma olduğunu kaydetti:



Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ise fuarın, Arap dünyasıyla kültürel ortaklıklar gerçekleşmesine katkı sağlayacağını belirtti.



Bıyıklı, toplantılar, söyleşiler ve sempozyumların olumlu geçtiğini ifade ederek, "İnşallah yakın zamanda Ortadoğu'da çocuklarımızın, gençlerimizin elinde Türk yazarların Sezai Karakoçların, Nuri Pakdillerin, Necip Fazılların eserlerini yayılmış, yaygınlaştırılmış bir şekilde göreceğiz." temennisinde bulundu.



Etkinlikte Semerkand Medya Grubu Genel Müdürü Yakup Alarçin de bir konuşma yaptı.



Suriye, Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas ve Kuveyt başta olmak üzere 22 ülkeden 50 yayıneviyle, 100'den fazla alim, yazar ve akademisyenin katıldığı 2.Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, 26 Şubat'ta sona erecek.





