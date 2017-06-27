Kültür turlarının bayram rotası: Adıyaman

Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı ile Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden Perre, bayram tatilinde ziyaretçilerin uğrak yerlerinden oldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ve pek çok dev eserle özellikle kültür turizmi meraklılarının ilgisini çekiyor.



Milli Park Alanı olarak korumaya alınan bölgede, eşsiz eserlerin yanı sıra rakımı sayesinde "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'nın, arife gününden bu yana çoğunluğu yerli 5 bin kişi tarafından ziyaret edildiği öğrenildi.



FOTOĞRAF İÇİN GELEN DE VAR



Tatilciler, Nemrut Dağının ardından tarihi Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentinde yer alan kaya mezarlarının yanı sıra mozaikleri ve Cendere köprüsünü görme imkanı buldu.



Van'dan gelen Burak Yılmaz, Nemrut'ta güzel fotoğraf kareleri yakalamak için kamp kurduğunu söyledi.



Gördüğü manzaraya hayran kaldığını dile getiren Yılmaz, herkesin hayatında en az bir kez Nemrut'u görmesi gerektiğini ifade etti.



Ankara'dan gelen Cemal Yücel, daha önce 3 kez ziyaret ettiği bölgeyi bir kez daha görmek istediğini ve bol bol fotoğraf çektiğini kaydetti.



Didem Karadeniz de bayram tatili nedeniyle Kırşehir'den geldiklerini ve yıllardır görmek istediği Perre Antik Kenti, Nemrut Dağı ve Cendere Köprüsünü gezme imkanı bulduğunu belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.