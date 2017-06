Kültür sanat ve edebiyat dünyası iftarda bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: Türkiye zor dönemlerden geçiyor. Daha zor dönemlere hazırlıklı olmamız lazım.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesince geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar yemeği, kültür sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.



Sultanahmet Birlik Vakfı'nda yapılan etkinlikte AA muhabirine açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin yerli ve milli duygulara en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini söyledi.



Yayman, Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğine vurgu yaparak, "Daha zor dönemlere hazırlıklı olmamız lazım. Bu anlamda Türkiye'de, Türkiye'nin, İstanbul'un, şehirlerimizin, asıl önemlisi insanımızın ve 15 Temmuz'un hikayesini yazacak, yazarlar, şairler, sinema sanatçıları, senarist ve sanatçılara ihtiyaç var. Bu çok önemli." dedi.



Sanatın toplumsal yaşamdaki önemine işaret eden Yayman, "Halkların türkülerini yaratanlar kanunları yapanlardan daha güçlüdür." sözüne atıfta bulunarak, şunları kaydetti:



"Sanat çok önemli. Cumhuriyetimizin temeli, milli kültürdür. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yapılan, 3. Kültür Şurası'nda belirlenen hedeflerin takibi konusunda, bakanlık olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz ve inşallah bundan sonra milli kültür şurasında belirlenen hedefleri adım adım hayata geçirmek, Türkiye'nin gündemini kültür sanat yapmak için çalışacağız. Biz şuna inanıyoruz, bizi millet olarak bir araya getiren en önemli unsurlar, kitaplar, sanat, sanatçılar ve kültürdür. Kültür siyasetin ve politikanın üstündedir. İnşallah çok daha iyi çalışmalara imza atacağız."



TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı ise kurum olarak her zaman Türkiye'nin kültür sanat ve edebiyat hayatına katkı vermeye devam ettiklerini aktardı.



Türkiye'nin her zamankinden daha çok yerli ve milli fikir üreten aydınlarla entelektüellere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu manada Yazarlar Birliği olarak gerek ülkemizi gerek dünyayı ilgilendiren meselelerde her zaman sesimizi ve sözümüzü yükseltmeye devam ediyoruz." diye konuştu.



Katar'da yaşanan sıkıntılı sürece de işaret eden Bıyıklı, şöyle devam etti:



"Katar kriziyle birlikte Türkiye, yeniden Ortadoğu'da şekillenen bir krizin eşiğinde. Biz bu durumda Türkiye'yi yönetenlerin ve Türkiye için mücadele edenlerin yanında olduğumuzu, bu manada her zaman katkı vermeye devam ettiğimizi özellikle belirtmek isterim. Türkiye dış sahada savaş verdiği gibi kültürel sahada da savaş vermekte. Bu manada Türkiye'nin gerek içeride gerek dışarıda verdiği kültürel savaşta, TYB bir öncü kuvvet olarak vazifesinin şuurunda, çalışmalarına devam edecek. Kültürle yeniden ayağa kalkacağımızın inancıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



İftara, aralarında yönetmen Mesut Uçakan, şarkıcılar Murat Kekilli ve Niran Ünsal ile yazar Yusuf Kaplan'ın bulunduğu çok sayıda davetli konuk oldu.