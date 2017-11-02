'Kullanmadım' dediği ByLock'tan 229 mesaj gönderdi

FETÖ/PDY ile bağlantılı dershanede öğretmenlik yapan ve "kullanmadım" dediği örgütün gizli haberleşme programı ByLock üzerinden 229 mesaj gönderdiği tespit edilen Akay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan, bir dönem örgütle bağlantılı dershanede öğretmenlik yapan ve "kullanmadım" dediği örgütün gizli haberleşme programı ByLock üzerinden 229 mesaj gönderdiği tespit edilen Esra Akay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Esra Akay ile avukatı Ülker Çalışkan katıldı.



Cumhuriyet savcısı celse arasında sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanık Akay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve sanığın tutuklu kaldığı süre ve hakkında toplanan deliller dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edilmesini talep etmişti.



Sanık avukatı Çalışkan, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, iddia makamının, ByLock ve Bank Asyayı gerekçe göstererek mahkumiyetine karar verilmesini talep ettiğini belirterek, "Müvekkilimin üzerine atılı fiili işlediğine dair hiçbir delil yoktur. Sanığın öncelikle beraatine karar verilmesini, aksi kanaatte ise hükümle beraber tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum." dedi.



Son sözü sorulan Akay, "Ben terörist değilim." ifadesini kullandı.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Esra Akay'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 5 yıl hapse çarptırdı.



Terörle Mücadele Kanunu kapsamında artırıma giderek sanığın cezasını 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, ardından sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle verilen cezada indirime giderek Akay'a 6 yıl 3 ay hapis verdi.



Heyet, Akay'ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.